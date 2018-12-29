Максимальный размер пособия по безработице с 1 января вырастет с 4,9 тыс. рублей до 8 тыс. рублей, минимальный — с 850 рублей до 1,5 тыс. рублей. Размеры минимальной и максимальной величин пособия не менялись с 2009 года. При этом максимальная величина для признанных безработными граждан предпенсионного возраста с 1 января составит 11 280 рублей.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, расходы на выплату пособий до 2024 года составят 79 млрд рублей. При этом на выплату пособий по безработице для предпенсионеров правительство заложило 13 млрд рублей на 2019 год, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

С 1 января также изменятся сроки выплаты пособия: с целью стимулирования безработных граждан к активному поиску работы ведомство сократило период выплаты в два раза. Если до настоящего времени впервые ищущие работу и уволенные за нарушение трудовой дисциплины получали пособие по безработице в течение шести месяцев, то теперь оно будет выплачиваться в течение трех месяцев. Уволенные по другим основаниям работники ранее получали пособие по безработице в течение года, Минтруд сократил этот период до шести месяцев. Предпенсионеры будут по-прежнему получать пособие в течение года.

По данным Росстата, численность безработных в России в октябре 2018 года составила более 3,61 млн человек, или 4,7% экономически активного населения. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы около 600 тыс. человек, в том числе 500 тыс. человек получали пособие по безработице. Численность экономически активного населения в октябре 2018 года составила 76,1 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.