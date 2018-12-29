Банк «ФК Открытие» и Бинбанк объединились с 1 января 2019 года. Объединенное финучреждение будет работать под брендом «Открытие».

«Реквизиты счетов клиентов банка «Открытие» останутся прежними. Реквизиты счетов, открытые в Бинбанке, изменятся с 1 января 2019 года. При этом полноценно работать они будут еще в течение трех месяцев. За это время клиенту необходимо будет уведомить контрагентов о смене реквизитов банка. Региональная сеть «Открытия» будет объединена с отделениями «Бинбанка» и «Траста» и будет включать более 950 офисов по всей стране», — говорится в сообщении на сайте «Открытия».

С 1 января 2019-го в объединенном банке будет действовать единая целевая продуктовая линейка.



Ранее сообщалось, что фактическое объединение Бинбанка и «ФК Открытие» произойдет только в середине 2019 года, несмотря на то что юридическое произошло 1 января. Окончательно интегрировать все технические процессы, базы и системы планируется к середине года, рассказали в пресс-службах банков. Таким образом, фактически кредитные организации сольются только к 1 июля.