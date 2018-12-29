Два жителя России стали победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото», в которой разыгрывался 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Столото».

Приз разделили между ними поровну — оба выиграли по 500 млн.

Победителями стали жители Свердловской области и Санкт-Петербурга. Каждый из новоиспеченных мультимиллионеров купил билет за 150 рублей.

«Мы поздравляем счастливчиков и ждем их для оформления выигрыша», — добавили в «Столото». Помимо миллиарда, в тираже «Русского лото» было разыграно 150 призов по 1 млн рублей.

