Украинская «дочка» Сбербанка назвала штраф Национального банка Украины (НБУ) в размере 3,4 млн долларов необоснованным и считает такие меры нерыночными, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Ранее регулятор заявил, что оштрафовал «дочку» Сбербанка на Украине на 3,4 млн долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

«В АО «Сбербанк» считают принятые в отношении банка меры нерыночными и отчасти протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что претензии Нацбанка «не являются обоснованными» вследствие того, что еще годом ранее кредитная организация провела целый ряд внутренних мероприятий, направленных на ужесточение контроля, включая внедрение отказа клиенту в проведении операции.



Также в учреждении считают, что НБУ использует достаточно размытые формулировки. Вместе с тем в банке отметили, что правовое регулирование финансового мониторинга на Украине недостаточно.