Банк России с 1 января 2019 года начинает осуществлять «контрольные закупки» в банках в рамках новых полномочий по принятому в 2018 году закону — без уведомления банков. «Контрольная закупка» будет проводиться в случаях предположения о том, что деятельность кредитной организации может нанести ущерб ее кредиторам и вкладчикам.

Как сообщалось ранее, ЦБ начал проводить «контрольные закупки» при помощи МВД еще до принятия в силу поправок. До закона ЦБ должен был предупреждать банки о проверках и не мог использовать собранный материал для фиксации фактов нарушения.

Ранее руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута также сообщал ТАСС, что «контрольные закупки» будут проводиться по необходимости, а решение об их необходимости регулятор будет принимать исходя из жалоб, риск-профилирования участников рынка и других сигналов. Служба по защите прав потребителей будет в первую очередь проверять с помощью «контрольных закупок» факты мисселинга [некорректных продаж] и навязывания любых финансовых продуктов. При этом «контрольная закупка» предполагает проверку процедур как в процессе продажи, так и после нее.

Госдума в июле 2018 года приняла закон, наделяющий ЦБ правом проводить «контрольные закупки» в банках, в том числе с использованием дистанционных каналов обслуживания, без уведомления кредитной организации. Решение о проведении такой проверки принимается председателем Банка России либо заместителем председателя. Основанием для этого является обоснованное предположение о том, что деятельность кредитной организации может нанести ущерб ее клиентам и вкладчикам или создать угрозу их законным интересам. Кроме того, ЦБ может провести контрольное мероприятие в случае выявления признаков нарушения кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также признаков нарушения организацией прав клиентов.