Банк России опубликовал список изменений в банковской системе, действующих с 2019 года, среди которых важные нововведения для финучреждений.



Так, с января действие системы страхования вкладов распространяется на денежные средства малых предприятий в рублях и иностранной валюте, размещенные в банках РФ, которые имеют право на работу с денежными средствами физлиц и являются участниками системы страхования вкладов. Страховое возмещение составляет 100% суммы денежных средств на счетах (вкладах), но не более 1,4 млн рублей в совокупности в каждом банке.

Повышается коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10 до 20%, выданным с 1 января 2019 года, — с 150 до 200% . Надбавка будет действовать только в течение времени, пока отношение задолженности по кредиту к стоимости залога превышает 80%.

«Для системно значимых банков с 1 января 2019 года в соответствии с принятым в конце 2015 года графиком поэтапного внедрения «Базеля III» повышается с 90 до 100% минимально допустимое значение норматива краткосрочной ликвидности (LCR). Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов к чистым ожидаемым оттокам денежных средств в течение 30 календарных дней в предположении реализации сценария стрессового события. Таким образом, период поэтапного внедрения «Базеля III» в части этого норматива завершен», — напоминает регулятор.

Кроме того, изменяется график повышения надбавок к достаточности капитала банков в соответствии с «Базелем III». Надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала (применяется для всех банков с универсальной лицензией) будет увеличиваться в соответствии с утвержденным Банком России графиком: с 1 января 2019 года надбавка будет составлять 1,875%, с 1 апреля 2019 года — 2%, с 1 июля 2019 года — 2,125%, с 1 октября 2019 года — 2,25%, с 1 января 2020 года — 2,5%. Надбавка за системную значимость (применяется для 11 системно значимых российских банков) сохранится на уровне 0,65% на протяжении 2019 года.

Системно значимые банки начинают расчет показателя максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Позже по результатам мониторинга значения показателя Банк России примет решение о сроках и особенностях его установления в качестве обязательного норматива концентрации риска.