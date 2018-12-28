Манифестанты из числа «желтых жилетов» подожгли в субботу в городе Руан (запад Франции) ворота входа в большой особняк, в котором расположено местное отделение Банка Франции. Об этом сообщили радиостанция France Info и агентство Agence France-Presse (AFP).

Манифестация, проходящая в рамках седьмого по счету дня общенациональных протестов против роста цен и налогов, собрала в Руане собрали около 1 тыс. человек. Пожарным с большим опозданием удалось потушить горящие деревянные двери особняка — лишь после того, как полиция взяла улицу под свой контроль. Как сообщила местная полиция на своей странице в Twitter, манифестанты в городе ведут себя агрессивно,«забрасывая правоохранителей камнями, поджигая мусорные ящики, устраивая баррикады». Стычки спецподразделений полиции с манифестантами произошли в районе городского железнодорожного вокзала, при этом для разгона толпы был использован слезоточивый газ.

Крупные митинги и манифестации «желтых жилетов" проходят в настоящее время в Бордо. Там в них участвуют не менее 2,4 тыс. человек — что соответствует размаху протестов неделю назад в этом городе. Над толпой подняты транспаранты с требованием немедленно провести в стране «народный референдум» по важнейшим вопросам развития страны. Манифестанты, как и в других городах, также скандируют: «Макрона в отставку!»

По сведениям AFP, манифестации в Бордо проходят в относительно спокойной атмосфере: несколько инцидентов имели место лишь в их начале, когда полиция задержала людей, у которых были изъяты предметы, которые могли использоваться в качестве оружия или с целью защиты от слезоточивого газа. В настоящее время крупные силы полиции стянуты к зданию центральной городской мэрии, к которому, несмотря на запрет, направилась часть манифестантов. Против манифестантов, построивших баррикаду на подходах к мэрии, использован слезоточивый газ.