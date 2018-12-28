AmbaCoin можно купить за 0,25 долларов за биткоин, эфир, Monero и американские доллары.
Камерунские сепаратисты самопровозглашенной республики Амбазония выпустили токен стандарта ERC-20 под названием AmbaCoin, который предназначен для финансирования республики, оказания гуманитарной помощи и «защиты общин от репрессивного режима Камеруна».
Как говорится на сайте проекта, AmbaCoin является своего рода государственной облигацией и обеспечена «богатыми природными ресурсами территории и политикой обратного выкупа постнезависимого амбазианского казначейства», сообщает ForkLog.
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