Камерунские сепаратисты самопровозглашенной республики Амбазония выпустили токен стандарта ERC-20 под названием AmbaCoin, который предназначен для финансирования республики, оказания гуманитарной помощи и «защиты общин от репрессивного режима Камеруна».

Как говорится на сайте проекта, AmbaCoin является своего рода государственной облигацией и обеспечена «богатыми природными ресурсами территории и политикой обратного выкупа постнезависимого амбазианского казначейства», сообщает ForkLog .