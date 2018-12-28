ЦБ РФ сообщает о введении в действие 29 декабря очередного стандарта , определяющего правила обмена финансовыми сообщениями при прямом дебете (по инициативе получателя средств). Он был утвержден Банком России в рамках перехода на международный стандарт ISO 20022 в национальной платежной системе РФ, уточняется в сообщении пресс-службы регулятора.

В соответствии с международным стандартом ISO 20022, документ включает описание модели обмена финансовыми сообщениями и основные сценарии взаимодействия между участниками перевода, а также учитывает особенности российского законодательства.

«Переход на указанный стандарт направлен на снижение издержек при взаимодействии участников рынка за счет унификации информационного обмена», — указывает ЦБ.



Стандарт носит рекомендательный характер и может быть использован разработчиками соответствующего программного обеспечения.