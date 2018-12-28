Агентство финансовых услуг Японии (FCA) опубликовало окончательный отчет, в котором изложены предлагаемые правила, касающиеся таких областей, как инциденты со взломом, листинг криптовалют на биржах, раскрытие финансовой информации и информации о ценах, маржинальная торговля и кастодиальные услуги, которым должны следовать поставщики криптовалютных услуг.

В первом предлагаемом правиле говорится, что там, где приватные ключи депонированной виртуальной валюты клиентов управляются онлайн… поставщики услуг [обязаны] поддерживать чистые активы и средства для возмещения той же или большей суммы. Средства должны состоять из тех же типов, что и внесенная виртуальная валюта, сообщает ForkLog .

Биржи должны «разработать структуру, дающую клиентам право на установленное законом залоговое удержание, обеспечивающее их требование депонированной виртуальной валюты», а также раскрывать свою финансовую отчетность.

При этом поставщикам криптовалютных услуг также запрещено «совершать сделки в виртуальных валютах, которые могут препятствовать защите пользователей или надлежащим и надежным бизнес-операциям».

Требование о регистрации для «торговли на валютном рынке (торговля на рынке Форекс)» будет предъявляться к поставщикам криптовалютных сервисов, предлагающих маржинальную торговлю, а также будут налагаться ограничения на левередж каждой криптовалюты «исходя из [фактических] колебаний цен виртуальной валюты».

Кроме того, поставщики услуг должны будут объяснить риски, характерные для криптовалют, и установить минимальные суммы маржи. И наконец, криптовалютные кредиты будут следовать тем же правилам, что и маржинальная торговля, поскольку они имеют схожие функции и риски, говорится в отчете.

В отчете FSA также изложены правила для крипто-депозитарных услуг и «недобросовестных действий» в спотовой торговле. В частности, всем физическим и юридическим лицам запрещено «ненадлежащее поведение, распространение слухов и манипулирование ценами».