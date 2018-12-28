В Ведомстве по надзору за соблюдением прав интеллектуальной собственности в Великобритании UK-IPO был зарегистрирован товарный знак «Samsung Crypto Wallet».

Как сообщает Coinlife , в заявке Samsung указывает на разработку программного обеспечения для кошельков с применением технологии распределенного реестра, которое позволяет хранить и переводить цифровые валюты.

Таким образом, если Samsung получит право на регистрацию товарного знака для криптокошелька, то она фактически станет корпорацией, приступившей к выпуску собственных устройств с применением блокчейн-технологий. В этом случае продукция корейской компании составит конкуренцию таким гигантам, как HTC и Sirin Labs, которые уже представили подобные устройства в виде блокчейн-смартфонов.