С 20 января 2019 года в России появятся невозвратные железнодорожные билеты со специальными тарифами, которые будут ниже, чем тарифы на проезд по «возвратным» билетам. Об этом в субботу сообщает Федеральная пассажирская компания — «дочка» РЖД, осуществляющей железнодорожные перевозки в дальнем сообщении.

Специальные «невозвратные» тарифы будут предложены для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте). «Введение невозвратных билетов позволит сэкономить от 5% до 20% от цены билета. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки», — говорится в релизе ФПК.



Планируется, что невозвратные билеты будут тестироваться на нескольких пилотных маршрутах, а впоследствии будут распространены на другие поезда ФПК с вагонами СВ, купе и с местами для сидения.