В России могут вырасти пособия по безработице. Для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования. Идея в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы, пишут «Известия» .

Идею выдвинула Федерация независимых профсоюзов (ФНПР). Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.

Предложение изложено в письме зампреда ФНПР Нины Кузьминой ответственному секретарю российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Наталии Жаровой (копия документа есть у «Известий»). В пресс-службе Минтруда газете подтвердили, что до 2020 года «запланировано проведение консультаций по вопросу внедрения механизма страховых принципов защиты от безработицы». Министр труда и соцзащиты Максим Топилин уже высказывал мнение, что переход на новую модель — вопрос договоренностей между профсоюзами и работодателями, напомнили в ведомстве. Он отмечал, что по опыту многих стран источником пособия эффективнее выступает именно страховой взнос.

Изменение модели выплат поможет решить проблему их недостаточного размера, следует из письма. В 2019-м он может составить от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей, для граждан предпенсионного возраста — до 11,3 тыс. рублей.

Конвенция Международной организации труда (МОТ) предписывает, что выплаты безработным должны обеспечивать их здоровье и достаточные условия жизни. Пособие должно составлять не меньше 45% от утраченного заработка гражданина, предписывает МОТ.

Сейчас в России 800 тыс. зарегистрированных безработных.

