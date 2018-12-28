Так называемый новогодний джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 39,5 млн канадских долларов (29 млн долларов США) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера — 5, 13, 14, 16, 17, 29 и 49. Бонус-число — 18», — уточнили организаторы.

На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Британская Колумбия. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В минувшие выходные в Канаде был разыгран «рождественский» джекпот этой лотереи в размере 60 млн канадских долларов (44,2 млн долларов США). Победителем стал житель провинции Онтарио.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США) был разыгран в другую национальную лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов.