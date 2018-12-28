Темп роста реальной заработной платы россиян за январь — ноябрь 2018 года составил 7,4%, доходы выросли на 0,4%. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24», вышедшем в эфир в субботу.

«Если говорить о январе — ноябре, реальная зарплата выросла на 7,4%, реальные доходы увеличились на 0,4%», — сказал он

По словам Топилина, два-три года назад рост реальных заплат и рост доходов был пропорционален, «доходы чуть-чуть отставали, как правило, но такой разницы не было никогда». Как пояснил глава Минтруда, это связано с тем, что происходит «легализация занятости и доходов». К мерам легализации Топилин отнес внедрение кассовых аппаратов, действия по маркировке продукции.

По его словам, как следствие банковская система становится более прозрачной, «вычищается все больше и больше». Таким образом, как заключил Топилин, часть доходов переходит в легальную заработную плату, и этот показатель «показывает реальный рост».

Министр также напомнил о задаче уменьшить в два раза уровень бедности к 2024 году, поставленную перед Минтрудом президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он назвал «серьезной пищей для размышлений» цель обеспечить рост доходов россиян от предпринимательской и других видов деятельности.

Ранее глава Минтруда сообщил, что зарплаты в 2018 году растут как в номинальном, так и в реальном выражении «беспрецедентными темпами». С января по август текущего года, по данным Росстата, рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 11% к показателю за аналогичный период 2017 года.