Пенсионеры не будет получать пенсию ниже прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе. Об этом заявил в субботу глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодня около 4 млн человек получают пенсии ниже прожиточного минимума. Но у нас есть норма по законодательству, что никто не может получать пенсию ниже прожиточного минимума в регионе. То есть, все в любом случае будут получать прожиточный минимум пенсионера в том или ином регионе", — сказал он.

Топилин напомнил, что с 1 января будут проиндексированы у всех неработающих пенсионеров на 7,05%.