Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в перспективе в России необходимо ставить более высокие планки в установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ), для этого нужно будет провести переговоры с работодателями и профсоюзами.

«В этом году впервые в истории России минимальный размер оплаты труда был приравнен к прожиточному минимуму. Мы фактически 25 лет не могли эту задачу решить. Наконец, точка поставлена, и мы должны уже думать о более высоких планках – это перспектива. Надо будет вести переговоры с работодателями, с профсоюзами», — сказал Топилин в интервью каналу «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ. В 2019 году повышение составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 тысяч 163 рубля в месяц).

