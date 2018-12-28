С июня суммарный охват российских Telegram-каналов вырос на 20 процентов. Кроме того, среднее количество просмотров на пост в декабре превысило максимальные показатели до блокировки, сообщает «Код Дурова», ссылаясь на данные сервиса аналитики Telegram-каналов TGStat.ru.

В 2018 году общее количество каналов составило 57,7 тыс, а суммарное количество просмотров превысило 52,6 млрд.

При этом самыми популярными каналами в Telegram стали персональные блоги, к которым также можно отнести и анонимные Telegram-каналы. Бизнес-каналы заняли второе место, а криптотематика потеряла интерес у пользователей.

Самым популярным каналом за 2018 год стал новостной Mash. За год количество его читателей выросло более чем в 3,5 раза.

Также отмечается, что самыми просматриваемыми стали посты о способах обхода блокировок. Только за две недели до блокировки пять самых популярных ботов и сайтов для обхода блокировки набрали в русскоязычном Telegram 15 миллионов просмотров.