Татарстан в 2019 году намерен вывести на экспорт продукцию 90 республиканских компаний, сообщил Рустем Сибгатуллин.

«В Татарстане работает 645 экспортеров. Из низ 315 в текущем году приняли участие в мероприятиях Центра поддержки экспорта РТ. В результате заключено 84 экспортных контракта на 160 млн рублей. Задача на 2019 год, учитывая, что по показателю экспорта будет оценена успешность реализации нацпроектов — вывести на экспорт не менее 90 новых республиканских компаний-субъектов МСП», — цитирует его TatCenter .