Средняя зарплата в Москве увеличится на 13 тыс. рублей к 2021 году и составит 82 тыс. рублей. Об этом говорится в дополнении к письму Минэкономразвития, направленному в Минтруд (имеется в распоряжении ТАСС).

«В дополнение к письму от 8 октября 2018 года... Департамент регионального развития Минэкономразвития России направляет уточненные прогнозные значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018—2021 годы (далее — прогнозные значения) в разрезе субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что среднемесячная зарплата в столице в 2021 году увеличится с нынешних 69 700 рублей до 82 155 рублей. В Санкт-Петербурге зарплата вырастет на 13 369 рублей — до 62 719 рублей. «Однако такие цифры могут быть реальными только при соблюдении нескольких условий: дальнейшего роста заработной платы в бюджетном секторе темпами не ниже 2017 года, стабильного уровня безработицы, а также наличии положительных темпов роста доходов населения. В противном случае будет реализован сценарий, в соответствии с которым темпы роста зарплат составят 4—5%», — пояснил ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что зарплаты в 2018 году растут как в номинальном, так и в реальном выражении «беспрецедентными темпами». С января по август текущего года, по данным Росстата, рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 11% к показателю за аналогичный период 2017 года.

Средняя зарплата в России в 2017 году, по данным Росстата, составляла около 39 тыс. рублей.