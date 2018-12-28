Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5—7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» крупнейшие онлайн-сервисы по поиску и бронированию авиабилетов.

Агрегаторы зафиксировали увеличение средних цен (с вылетом в январе — марте 2019 года) в диапазоне от 4% до 25% к аналогичному периоду 2018 года.

В Momondo утверждают, что средний чек в I квартале поднимется на 16%, в основном за счет зарубежных рейсов. По данным «Туту.ру», полеты за рубеж «туда-обратно» на I квартал подорожали примерно на 4% — в среднем до 24,8 тыс. рублей. Представители других агрегаторов говорят о более динамичном росте: в OneTwoTrip насчитали повышение на 9%, в Biletix — на 25%.



На перелеты по России средний чек тоже подрос: по данным «Туту.ру», на 5%, до 15,7 тыс. рублей. В OneTwoTrip отмечают удорожание более чем на 13%, в Biletix — на 19%.

Внутри России сильнее всего увеличивались цены на январь — март на южных направлениях, сообщили в «Туту.ру», Biletix и Aviasales. Так, по данным «Туту.ру», стоимость перелетов из Москвы в Сочи выросла на 8%, в Краснодар — на 19%, Ростов-на-Дону — на 18%.

Из зарубежных маршрутов сильнее всего, по данным сервиса, подорожали перелеты в Кишинев (плюс 44%), Минск (плюс 43%), Баку (плюс 16%) и Тель-Авив (плюс 14%). Любителям пляжного отдыха на Бали, Гоа и Пхукете в I квартале 2019 года придется заплатить за дорогу больше, чем в тот же период 2018-го: билеты прибавили в цене 25%, 15% и 19% соответственно, приводят данные в Momondo.

Всему виной — возросшая цена авиакеросина и нестабильность рубля, полагают эксперты. Если топливо продолжит дорожать, цены вырастут еще: в структуре затрат перевозчиков закупка авиакеросина занимает от 25% до 40%.



Ситуация уже на грани, сказал изданию президент ТПП Сергей Катырин. «С ноября 2015-го по ноябрь 2018 года средневзвешенная цена авиационного керосина росла темпами, более чем в три раза превышающими инфляцию», — отметил он. По словам эксперта, пока большинство авиакомпаний переходит от стратегии развития к стратегии выживания. В целом перевозчики закончат 2018 год с общим убытком по операционной деятельности в размере 37—39 млрд рублей, добавил он.