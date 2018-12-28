Сделкой года по версии российского Forbes стало слияние немецких компаний Wintershall и DEA, входящей в LetterOne акционера Альфа-Банка Михаила Фридмана и его партнеров.

Соглашение о слиянии нефтегазовой «дочки» немецкого концерна Wintershall с компанией DEA, входящей в LetterOne российских миллиардеров из «Альфа-Групп», было подписано 27 сентября 2018 года. Фридман с партнерами стали владельцами 33% объединенной компании стоимостью, по оценкам, 20 млрд евро. По словам исполнительного директора LetterOne лорда Брауна, бывшего главы BP, компания выйдет в высшую лигу нефтедобычи, встав в один ряд с BP, Royal Dutch Shell и Total. Фридман говорил, что он с партнерами создает в Германии национального чемпиона нефтегазовой отрасли.

«Мы купили DEA в момент, когда цены на нефть начали падать и компания находилась в непростой ситуации, — рассказывает один из топ-менеджеров LetterOne. — Мы сделали неплохую работу: потратили много сил и времени, чтобы привести бизнес в нормальную форму при падающих ценах. Ведь нужно было сокращать издержки и людей, тем более в Германии, где профсоюзы играют огромную роль и у государства большие социальные обязательства».



Wintershall — крупнейший в Германии производитель сырой нефти и поставщик природного газа. Совокупная выручка Wintershall и DEA в 2017 году составила 4,7 млрд евро, EBITDA — 2,9 млрд евро. Доход от объединения бизнеса партнеры оценивают в 200 млн евро в год. Закрыть сделку BASF и LetterOne планируют в 2019 году, после получения разрешений от всех регуляторов. В среднесрочной перспективе планируется выход на биржу, но по условиям сделки он может состояться не ранее чем через три года после закрытия сделки.



Издание указывает, что среди рисков для новой компании может быть возможное введение американских санкций против проекта «Северный поток — 2», так как в числе активов Wintershall — совместные предприятия с «Газпромом». Однако риски для Wintershall минимальны, считают эксперты, в случае введения санкций компания прекратит финансирование.