Потребительские цены в России в декабре выросли на 0,8%, а инфляция с начала года составила 4,2%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата.

В декабре 2017 года инфляция в РФ составила 0,4%, а в целом за год — 2,5%, напоминает статистическое ведомство.

«Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2018 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (509 видов), будут предоставлены 10 января 2019 года», — подчеркивается в сообщении Росстата.



Банк России ранее прогнозировал, что инфляция в России к концу текущего года составит 3,9—4,2% . «Под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019-го, и составит 5—5,5% на конец 2019 года», — говорилось в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров 14 декабря.

По прогнозу Минфина, инфляция в России по итогам 2018 года составит 4—4,1% . В Минэкономразвития ожидали, что в декабре потребительские цены в России вырастут на 0,5—0,6% месяц к месяцу, а инфляция по итогам года составит 3,9—4%.

Согласно данным Росстата, темпы роста потребительских цен в России в ноябре ускорились до 0,5% с октябрьских 0,4%, а годовая инфляция составила 3,8% против 3,5% месяцем ранее.

