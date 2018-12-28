ВВП России вырос в III квартале на 1,5% в годовом выражении, сообщил в субботу Росстат. Таким образом, статистическое ведомство подтвердило свою предыдущую оценку.

Ранее Росстат улучшил оценку роста ВВП в июле — сентябре до 1,5% с 1,3%.

Согласно опубликованным в субботу данным, в III квартале относительно апреля — июня российская экономика выросла на 6,6%.

Объем ВВП России за III квартал составил в текущих ценах 27 трлн 7,2 млрд рублей.