Россияне в 2018 году оплатили 66 млрд рублей налогов и сборов через сайт nalog.ru, совершив 26 млн операций. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Граждане могут оплатить налоги онлайн с помощью сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» и «Заплати налоги». Они доступны налогоплательщикам — клиентам кредитных организаций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене при осуществлении платежей физических лиц, администрируемых налоговыми органами», — отмечается в пресс-релизе.

В ФНС уточнили, что в настоящее время возможность оплаты технически реализована у 42 кредитных организаций, в том числе у Сбербанка , Газпромбанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Киви Банка, Тинькофф Банка.