Деньги находятся лишь на третьем месте среди просьб россиян к Деду Морозу на Новый год, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Больше всего россияне хотели бы попросить здоровья себе и близким, мира во всем мире.



«Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, — это здоровье себе, родственникам и всем людям (37%)», — говорится в исследовании. На втором месте в списке желаний россиян — мир во всем мире (10%), материального благополучия попросили 9% опрошенных.

Каждый двадцатый (5%) попросил бы у Деда Мороза квартиру. Карьерного роста и повышения зарплаты хотят по 5% участников опроса. Столько же (5%) пожелали благополучия всем людям. В письме Деду Морозу россияне также пожелали бы процветания и стабильности России (4%), счастья себе, родственникам и всем людям, повышения пенсий и уровня жизни (по 3%).

Среди прочих желаний наши сограждане назвали понижение цен на все, благополучие в семье, путешествия для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильность и спокойствие, благополучие для детей и внуков, закрытие всех кредитов и долгов, различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума и пр.), удачу (по 2%).