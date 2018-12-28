Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что фонд увидел возможность снизить бюджетное финансирование по национальным проектам.

«Что касается национальных проектов, то мы активно подключились... Мы проанализировали более 200 проектов и увидели возможность снизить там бюджетное финансирование на 30% — заместить это частными деньгами, деньгами наших партнеров», — сказал Дмитриев.

«Мы считаем, что на 3 триллиона государственных средств можно привлечь 7 триллионов от наших соинвесторов и партнеров», — добавил он.

Путин поблагодарил Дмитриева за работу, отметив, что все поставленные задачи фонд выполняет.