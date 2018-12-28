Российский фонд прямых инвестиций планирует создать цифровой мост между Японией и Европой через Россию. О таких планах рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Это инвестиции в компанию «Транснефть-Телеком», где наш российско-японский фонд вложит в интернет-кабель между Японией и Россией, и мы используем 16 тысяч существующих километров интернет-кабелей «Транснефти» и создадим мост между Японией и Европой через Россию. Такой цифровой мост», — сказал он.

Дмитриев также сообщил, что РФПИ в 2018 году вложился в проекты, общий объем инвестиций в которые достиг 350 млрд рублей.



«В этом году мы проинвестировали уже 350 миллиардов рублей, из которых 30 миллиардов — средства РФПИ и 320 миллиардов — средства наших партнеров», — уточнил он.