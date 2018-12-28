Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность создания специализированного банка для финансирования строительства жилья.

Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами Кабмина 11 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что Путин поручил проработать до 15 апреля вопрос «создания с участием АО «ДОМ.РФ» специализированной кредитной организации (уполномоченного банка в сфере жилищного строительства) для финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».