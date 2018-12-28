Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность создания специализированного банка для финансирования строительства жилья.
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность создания специализированного банка для финансирования строительства жилья.
Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами Кабмина 11 декабря, сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что Путин поручил проработать до 15 апреля вопрос «создания с участием АО «ДОМ.РФ» специализированной кредитной организации (уполномоченного банка в сфере жилищного строительства) для финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».
Оценить:
Нет комментариев