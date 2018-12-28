Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на защиту интересов дольщиков. Соответствующие поручения глава государства дал по итогам совещания с членами Кабмина 11 декабря, сообщается на сайте Кремля.

В частности, в законодательство предложено внести изменения, предполагающие совершенствование механизмов контроля за деятельностью застройщиков публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» и контрольными органами субъектов РФ. При этом президент поручил предусмотреть возможность осуществления контрольных и надзорных мероприятий в отношении организаций, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, без соблюдения ограничений, установленных законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Также, согласно поручению главы государства, законодательством должна быть установлена обязанность ведения уполномоченным органом субъекта РФ реестра всех строящихся многоквартирных домов, признанных проблемными.

Кроме того, законодательно предлагается установить четкие критерии для принятия решения о порядке завершения строительства проблемных многоквартирных домов и определение источников финансирования таких мероприятий.

Также, по мнения президента, необходимо предусмотреть возможность «передачи в залог кредитным организациям земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного дома или иных объектов недвижимости с привлечением средств граждан, при осуществлении такого финансирования с использованием счетов эскроу».

Срок исполнения поручений – 15 апреля 2019 года, ответственным за их выполнение назначен премьер Дмитрий Медведев.