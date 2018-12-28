Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
В наступающем году Желтой Земляной Свиньи желаем, чтобы земля уходила из-под ног только от счастья, а золотыми были не только карты, слитки и монеты, но и слова, время и преданные, честные люди вокруг.
Пусть свинья-копилка подарит финансовое благополучие и новые инвестиционные идеи, а хороших новостей в 2019-м будет как можно больше!
Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, исполнения всех желаний, новых впечатлений, возможностей и реализаций! И пусть весь год станет таким же ярким, как волшебство новогодней ночи.
Благодарим, что в уходящем году вы были с нами.
До встречи в 2019-м!
Коллектив Банкир.Ру
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