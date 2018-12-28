Криптовалютная биржа Huobi запустила на рынок деривативов Huobi Derivatives Market, DM контракты на EOS и поддержала это событие раздачей 8888 EOS для квалифицированных трейдеров, которые до 4 января заключат более 100 контрактов с этой криптовалютой.

Пользователи смогут заключать недельные, двухнедельные и квартальные контракты на EOS c номинальной стоимостью 10 долларов, заниматься арбитражем, спекуляциями и хеджированием рисков, сообщает Anycoin .