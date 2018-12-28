Министерство труда прогнозирует рост регистрируемой безработицы в 2019 году в связи с увеличением размера пособий по безработице и с новыми программами переобучения кадров. Об этом заявил в субботу глава министерства Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Что касается регистрируемой безработицы — не надо этого пугаться, она будет расти, потому что мы с 1 января повысили размер пособия», — сказал Топилин, добавив, что в течение десяти лет размер пособия неизменно оставался на низком уровне. Так, по его словам, размер пособия по безработице увеличится с 4,9 тыс. до 8,5 тыс. рублей. «И для людей предпенсионного возраста это 11 280 рублей», — добавил он.

По мнению министра, это, наряду с новыми программами переквалификации кадров, будет стимулировать людей обращаться в службу занятости. «Плюс сами программы, которые будут реализовываться через службы занятости для предпенсионеров, — это 5 миллиардов рублей, которые выделяются в следующем году. И так будет каждый год в шестилетке по национальным проектам — это тоже очень серьезное подспорье для службы занятости», — отметил он.

Министр подчеркнул, что в настоящий момент в программах переобучения задействовано примерно 17—20 тыс. человек, в то время как только для переквалификации лиц предпенсионного возраста в 2019 году планируется обучить около 75 тыс. граждан.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что в 2019—2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда (общая безработица) будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек.



При этом он отметил, что безработица не превысит 1 млн человек в новом году. «Сейчас это порядка 700 тысяч человек, я думаю, что больше миллиона не будет прироста», — сказал он.