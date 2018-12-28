Минфин РФ в январе — марте 2019 года планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 450 млрд рублей. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте министерства.

«Плановый объем размещения ОФЗ в I квартале 2019 года – 450 млрд рублей по номинальной стоимости», — говорится в документе.

Предполагается, что в январе состоятся три аукциона по размещению ОФЗ (16, 23 и 30 января), а в феврале и марте — по четыре (6, 13, 20 и 27 февраля, а также 6, 13, 20 и 27 марта).

Министерство планирует в указанный период разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно на сумму 200 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до десяти лет включительно — на 160 млрд рублей, от десяти лет — на 90 млрд рублей.