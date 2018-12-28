Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления оператором единой информационной системы персональных данных граждан РФ в Министерство внутренних дел и Федеральную службу безопасности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, указывает ТАСС.

В документе отмечается, что ведомства могут запрашивать такую информацию «в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму». МВД и ФСБ смогут получать сведения по запросу, к которому могут быть приложены фото и видеозапись человека, чьи данные необходимо получить. Причем если лицо, в отношении которого делается запрос, известно, но ведомства не располагают его фотографией или образцом голоса, то оператор обязан предоставить такие данные при их наличии в системе.



Ответ на запрос МВД и ФСБ должен быть предоставлен безвозмездно в течение одного дня.

