Правительство России продлило срок реализации пилотного проекта по компенсации иностранцам суммы НДС от приобретенных в РФ товаров (tax free) до конца 2019 года. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как напоминает ТАСС, согласно прежней редакции, пилотный проект должен был прекратить свое действие в конце 2018 года.

Кроме того, значительно расширился перечень мест размещения торговых точек, за купленные в которых товары может быть возвращен НДС. Новые точки появились в Москве, Подмосковье (города Котельники, Красногорск, Химки), Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.



Система tax free запущена в России с января 2018 года. Она позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для получения такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

