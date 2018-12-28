Государственной думе в ходе весенней сессии предстоит рассмотреть блок законопроектов по цифровизации экономики, заявил заместитель председателя ГД, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«У нас сейчас в портфеле Государственной думы порядка 1 100 законов, которые нам необходимо рассматривать. Из них порядка еще 40 где-то законов, которые перешли к нам из прошлых созывов, и новые законы, конечно, это в первую очередь блок законов, направленных на вопросы цифровизации экономики», — рассказал Неверов в эфире телеканала «Россия 24».

Парламентарий отметил, что этот блок законов связан непосредственно с понятием и пониманием цифровизации экономики.

«И сегодня такой блок законопроектов есть, и нам его необходимо будет рассматривать. Они уже приняты в первом чтении и конечно мы будем работать над вторым чтением», — подчеркнул Неверов.