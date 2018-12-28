Правительство работает над максимально льготными условиями по ипотеке для семей, они станут известны в начале 2019 года. Об этом сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы продолжим поддерживать семьи с точки зрения обеспечения жильем. <…> Мы все время ее [ипотеку] стараемся совершенствовать, облегчать для наших семей, сейчас тоже работаем над тем, чтобы усилить эту поддержку. Для семей сейчас отрабатываем максимально льготные подходы, и, я думаю, что в начале 2019 года о таких подходах объявим», — сказала Голикова.

«Я недавно подписала доклад о том, что ставка по ипотеке для Дальнего Востока будет не 6, а 5%», — добавила она.

Ранее вице-премьер сообщала, что разрабатываемые новые льготные меры по ипотеке дадут возможность получить поддержку более 1,6 млн семей.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке со ставкой 6% для семей в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей.

Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. В нацпроекте «Демография» до 2024 года заложены средства, в том числе, на льготную ипотеку.