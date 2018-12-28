Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин ожидает, что число зарегистрированных безработных в 2019 году не превысит 1 млн.

«Я бы сейчас не стал называть цифру, какая будет регистрируемая безработица, сейчас это порядка 700 тысяч человек, ну, я думаю, что больше миллиона не будет прироста... Это будет происходить не сразу, безусловно. Будем наблюдать за ситуацией», — заявил Топилин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы предусмотрели все деньги, все необходимые ресурсы», — добавил он.