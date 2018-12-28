Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности калининградского Энерготрансбанка по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по достаточности капитала и прибыльности, удовлетворительным качеством активов, адекватными показателями ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Понижение рейтинга связано с изменением методологических подходов агентства в части оценки специализации банка вследствие низкой доли традиционных банковских направлений в активах», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на российском банковском рынке при значительной концентрации бизнеса в одном регионе. Концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Агентство отмечает низкую диверсификацию бизнеса банка в связи с тем, что значительный объем активов приходится на депозиты в Банке России и портфель ценных бумаг. При этом банк не кредитует связанные стороны.

Сильная оценка достаточности капитала и прибыльности обусловлена высокими значениями нормативов достаточности собственных средств и показателями эффективности деятельности банка, что позволяет ему поддерживать собственные средства за счет капитализации прибыли. Отмечается также высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.



Основу активов банка составляет кредитный портфель, при этом наибольшая доля приходится на депозиты в ЦБ РФ, в которые кредитная организация размещает средства, привлеченные от связанной группы компаний «Автотор». Портфель ссуд корпоративных клиентов представлен преимущественно ссудами, выданными субъектам МСБ, и характеризуется длинными сроками кредитования. По состоянию на 1 ноября доля ссуд III—V категорий качества составила около 44% кредитного портфеля, что оценивается как высокий уровень. Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю юрлиц и ИП не превышает 2% (годом ранее — 8%). Большая часть ссудной задолженности обеспечена залогом недвижимости. Агентство отмечает высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг (это 32% валовых активов).