Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг Белгородсоцбанка до уровня «ruВВ+» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом. Снижение уровня рейтинга связано с изменением методологических подходов агентства в части оценки диверсификации направлений деятельности банка. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по достаточности капитала и прибыльности, адекватными оценками ликвидности и качества активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на российском банковском рынке РФ при значительной концентрации бизнеса в одном регионе присутствия.

Сильная оценка достаточности капитала и прибыльности обусловлена высокими значениями нормативов достаточности собственных средств и высокими показателями эффективности деятельности, что позволяет банку ежегодно выплачивать дивиденды. Качество активов оценивается как адекватное. Кредитный портфель банка составляет основу его активов и представлен прежде всего ссудами, выданными юридическим лицам. Агентство отмечает адекватную ликвидную позицию банка.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. В банке принята стратегия развития на 2017—2019 годы, направленная на крайне умеренный рост объемов бизнеса, что не позволит на горизонте действия стратегии значительно укрепить конкурентные позиции в регионе.