Потребительский спрос в ноябре расширялся, на что отчасти могло повлиять ожидание предстоящего роста цен в связи с увеличением НДС. С этим может быть связан, в частности, рост продаж телевизоров, говорится в очередном комментарии Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«Отчасти на повышение спроса могли повлиять ожидания предстоящего в начале 2019 году роста цен в связи с повышением ставки НДС. На этом фоне значительно активнее прошли распродажи во время ставшей традиционной «черной пятницы», объем которых существенно превысил результаты прошлого года», — отмечается в документе.

Регулятор подчеркивает, что в целом в ноябре продолжил расти спрос на легковые автомобили и товары длительного пользования.

«Существенно ускорился рост продаж телевизоров, что может быть связано с ожиданием повышения НДС», — указывают в Центробанке.