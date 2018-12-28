Ситуация в российской экономике в ноябре оставалась неоднородной, как и в предыдущие месяцы. Такая оценка содержится в очередном комментарии Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«Если потребительский спрос демонстрировал оживление на фоне роста кредитования и предстоящего повышения НДС, то инвестиционная и производственная активность оставалась сдержанной», — указывает регулятор.

При этом годовые темпы роста промпроизводства в ноябре снизились до 2,4% с октябрьских 3,7%. «На эту динамику повлиял календарный фактор, вклад которого в ноябре был нулевым, а в октябре составил 0,6 процентного пункта. В месячном сопоставлении с исключением сезонного и календарного факторов выпуск в промышленности, по различным оценкам, был близок к уровню предыдущего месяца», — подчеркивается в сообщении пресс-службы Центробанка.

Инвестиционная активность в прошлом месяце оставалась сдержанной, а динамика ее отдельных индикаторов давала смешанные сигналы, отмечают в Банке России.

Потребительский спрос в ноябре расширялся. «Отмечалось ускорение роста оборота розничной торговли. Этому способствовало сохранение тенденции к росту кредитования физических лиц и некоторому уменьшению склонности к сбережению. Отчасти на повышение спроса могли повлиять ожидания предстоящего в начале 2019 года роста цен в связи с повышением ставки НДС», — говорится в сообщении.

Регулятор напоминает, что, согласно уточненной оценке Росстата, годовой прирост ВВП в III квартале составил 1,5%. «С учетом текущей макроэкономической динамики прогноз ВВП в 2018 год оставлен без изменений и составляет 1,5–2%», — отмечается в комментарии ЦБ.