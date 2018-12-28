Банк России порекомендовал микрофинансовым организациям (МФО) проводить дополнительный контроль при оформлении онлайн-займов. Данные рекомендации направлены на пресечение случаев мошенничества, когда МФО выдают онлайн-кредит на основе паспортных данных лицам, не являющимся заемщиками. Об этом говорится в информационном письме регулятора о методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений.

По мнению Банка России, заключение договоров займа без личного присутствия сторон является фактором высокого риска, требующим усиленных мер контроля и надлежащей проверки потенциального заемщика. В частности, регулятор рекомендует микрофинансовым организациям при оформлении онлайн-кредита запрашивать у клиентов сканированную копию паспорта, заверенную нотариально либо собственноручно подписью заемщика. При этом допускает иной способ заверения копии, определенный микрофинансовой организацией самостоятельно. Дополнительно следует запрашивать фотографию или видеозапись с изображением потенциального заемщика вместе с паспортом, говорится в документе ЦБ.

Также МФО следует проводить проверку действительности полученных от клиента паспортных данных с помощью онлайн-сервисов на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ, а также проверку предоставленных клиентом данных с информацией из бюро кредитных историй.

ЦБ рекомендует применять метод серии быстрых контрольных вопросов, непосредственно связанных с личными данными клиента и соотносить фамилию и имя потенциального заемщика с указанными на банковской карте лица-получателя средств.

Кроме того, в информационном письме регулятора отмечается, что дополнительным сигналом для проведения проверки потенциального заемщика может являться расхождение фамилии, имени, отчества потенциального заемщика с указанным им адресом электронной почты.

