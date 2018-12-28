По итогам прошедшей в Банке России стратегической сессии 14 новых инициатив участников финансового рынка отобраны для реализации регулятором в 2019 году. Как отмечается в сообщении ЦБ, эти предложения наиболее актуальны с точки зрения совершенствования регулирования работы поднадзорных организаций: они касаются участников страхового рынка и профучастников рынка ценных бумаг, затрагивают вопросы работы платежной системы, эмиссии и листинга, корпоративного управления, финтеха и информационной безопасности.

В числе предложенных инициатив, в частности, снятие ограничений на совершение валютных операций на российском финансовом рынке, оптимизация ежеквартальной отчетности эмитентов ценных бумаг, внедрение стандартов деятельности и механизмов саморегулирования платежных посредников, развитие методологии аудита информационной безопасности и повышение ответственности компаний, занимающихся аудитом в сфере информационной безопасности.

Отобранные предложения представителей профессионального сообщества включаются в основной и резервный портфели. Инициативы из основного портфеля принимаются Банком России к реализации, предложения из резервного портфеля принимаются во внимание, и в дальнейшем будет оцениваться целесообразность их включения в основной портфель.

Публикация обновленного портфеля с актуализированным статусом хода реализации инициатив планируется в начале 2019 года.

Ежегодные стратегические сессии с участниками рынка начали проводиться осенью 2013 года. Первоначально перечень сформулированных рынком инициатив состоял из 233 пунктов. На сегодняшний день часть задач из этого списка уже выполнена.



«Банк России продолжит использовать хорошо зарекомендовавший себя формат диалога с профессиональным сообществом», — подчеркивается в релизе.