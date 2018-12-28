Курс евро в ходе последних в 2018 году торгов на Московской бирже достиг 80 рублей впервые с 14 сентября.

По состоянию на 15:32 мск котировки единой европейской валюты достигли отметки 80 рублей. К 15:34 мск курс евро скорректировался до 79,95 рубля (плюс 28 копеек к уровню предыдущего закрытия), а курс доллара вырос на 15,25 копейки до 69,67 рубля.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена напоминает, что «российский рынок торгуется в одиночестве — в мире сегодня выходной».

«До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 69—70,2 рубля, евро — в коридоре 79,1—80,5 рубля», — полагает он.