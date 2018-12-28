Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Югра», в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 14 млрд 591,287 млн рублей.

Как уточняется в сообщении АСВ , недостача образовалась в связи с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов. Около 53% недостачи приходится на неподтвержденную задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам, около 43% — на неподтвержденную задолженность по учтенным на балансе ценным бумагам (акции), 4% — на основные средства и прочие активы.

«По результатам выявленной недостачи конкурсным управляющим проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, имеющихся в наличии (в том числе копиям), а также направлены запросы эмитентам — реестродержателям ценных бумаг», — говорится в релизе.

В ходе инвентаризации выявлено имущество (банковское оборудование, оргтехника, мебель, автомобили, объекты недвижимого имущества) в количестве 35 139 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка. В том числе 7 449 единиц имущества непригодно для дальнейшей эксплуатации и реализации.



Одновременно АСВ сообщило о недостаче в банке «Рублев» на 1 млрд 413,794 млн рублей и в Газбанке на 352,831 млн.

