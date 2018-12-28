В I квартале 2019 года рубль может немного укрепиться, считают аналитики, опрошенные Банки.ру. За 2018 год российская валюта потеряла к доллару примерно 20%, а к евро — 14% (по сравнению с данными Московской биржи на 26 декабря). Ослабление рубля наблюдалось в апреле, августе и начале сентября, а также в декабре. Среди ключевых факторов, которые будут влиять на динамику нацвалюты, — санкции, цены на нефть и политика Банка России по закупкам валюты.

Угроза санкций

Геополитика по-прежнему будет иметь большое значение для рыночных инвесторов. Два санкционных законопроекта, внесенных в конгресс США в августе, еще не были рассмотрены американскими законодателями.

«К концу первого квартала 2019 года мы ожидаем завершения периода «санкционной отсрочки», — отмечает аналитик компании «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, сомнений в том, что ограничения будут приняты, нет. «Интрига остается лишь в уровне их жесткости — будет ли запрет на покупку всего суверенного долга РФ или же только новых выпусков, а также кто из игроков российского банковского сектора окажется под ограничениями в расчетах (мы продолжаем полагать, что это будет не Сбербанк и ВТБ)», — поясняет эксперт.

19 декабря Минфин США сообщил, что в январе 2019 года исключит из санкционного списка En+, «Русал» и «Евросибэнерго», подконтрольные Олегу Дерипаске. Для этого бизнесмен снизит свою долю в компаниях. Персональные санкции против миллиардера сняты не будут.

Такие намерения — хороший знак, полагает аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. «Это может означать, что в дальнейшем санкции будут принимать в расчет интересы американских резидентов более аккуратно, вероятность введения жестких мер снижается. В любом случае этот фактор будет в цене и на все рублевые активы, и в курсе рубля», — говорит эксперт.

После выборов в сенат США пакет санкций потерял свою актуальность, утверждает аналитик отдела анализа рынков компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Он уверен, что законопроекты в итоге будут приняты со значительными послаблениями. «В первом квартале 2019 года ждем укрепления рубля за счет фактора сезонности и плавного снижения рисков жестких санкций. Доллар будет колебаться вблизи 66 рублей, а евро — 75», — утверждает эксперт.

Интервенции Банка России

С 15 января 2019-го ЦБ возобновит покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Интервенции были приостановлены в августе из-за волатильности на финансовом рынке. Согласно бюджетному правилу, при цене на нефть марки Urals выше 40 долларов за баррель (и с учетом индексации 2% в год) нефтегазовые доходы страны направляются на покупку валюты для формирования резервов. Интервенции формируют стабильный спрос на доллар. Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов ранее признавал, что «рубль был бы крепче», если бы не бюджетное правило.

Возвращение Банка России к покупкам валюты окажется не в пользу рубля, констатирует директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Впрочем, он рекомендует не переоценивать эффект интервенций. «Данный фактор скорее локальный, чем глобальный, он не задает тренд. Кроме того, в случае шоков Банк России всегда может приостановить покупки валюты с целью снижения волатильности рубля», — говорит он.

В I квартале отказ от моратория не окажет серьезного влияния на обменный курс, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. По его словам, возобновление покупок полностью перекроется положительным сальдо текущего счета, но ко II кварталу ситуация изменится. Действия ЦБ вновь могут начать оказывать давление на рубль.

Падающая нефть

Хотя в Минфине утверждают , что курс рубля к доллару почти не зависит от цен на нефть, аналитики не исключат этот фактор из своих прогнозов. Промсвязьбанк сохраняет консервативный прогноз по динамике нефтяных котировок, говорит Поддубский. «Это обуславливает ожидания новой волны ослабления российской валюты с целями вблизи 70 рублей за доллар во второй половине следующего года», — поясняет аналитик.

«Падение нефти, судя по всему, достигло дна, и, если цена удержится выше 48 долларов за баррель Brent, с этой стороны девальвации быть не должно», — утверждает зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин. Согласно его прогнозу, в I квартале по паре USD/RUB будет достигнута отметка 69, по паре EUR/RUB — 80.

Восстановления цен на нефть ожидает и главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. «На конец первого квартала я ожидаю USD/RUB на уровне 63—64 рублей за доллар, а EUR/RUB — 71—72 рублей за евро. Причина — укрепление цен на нефть с февраля на сезонном росте спроса и растущем эффекте от сделки ОПЕК+», — отмечает эксперт.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru