Против трейдера Джереми Спенса подан иск в федеральный суд США юридической фирмой Silver Miller, специализирующаейся на судебных тяжбах в криптовалютной индустрии. В документе говорится, что Спенс создал криптовалютную пирамиду Coin Signals на 5 млн долларов, в которой ранние инвесторы получали выплаты за счет более поздних.

Спенс якобы привлекал инвестиции под свои хедж-фонды, утверждая, что он является профессиональным трейдером, а на пике развития Coin Signals он якобы управлял 5 млн долларов, но в Silver Miller считают, что никаких хедж-фондов никогда не существовало, сообщает ForkLog .