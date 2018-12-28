Альфа-Банк сообщил об изменениях в графике отправки платежей с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, следует из сообщения на сайте банка.



«В связи с ограничениями по приему и обработке платежей Банка России с 13:00 31 декабря 2018 года по 00:00 1 января 2019 года будут временно недоступны переводы в другие банки (со счета на счет), бюджет РФ и оплата инвойсов. В период с 1 по 7 января 2019-го переводы в другие банки и бюджет РФ будут отправлены 3, 4 и 8 января, включая платежи, которые не требуют дополнительного контроля (валютный контроль и другие)», — отмечается в сообщении.

30 декабря будут исполнены автоматически обработанные внутренние платежи — на счета получателей в Альфа-Банке. Остальные платежи в рублях будут отправлены 31 декабря. 31 декабря внутренние платежи будут отправляться весь день; платежи в рублях на счета получателей в сторонних банках — до 13:00 мск.